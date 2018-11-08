На МКС восстановили работу компьютера после сбоя

На Международной космической станции (МКС) восстановили работу компьютера, на котором ранее произошел сбой программы.

В 12.04.50 мск рестарт ЦВМ на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена.

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 ноября 2018 г.

«В 12.04.50 мск рестарт ЦВМ [центрально-вычислительной машины] на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена», — написал в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее стало известно о поломке одного из трех компьютеров управления российским сегментом МКС. Два других компьютера работают в штатном режиме.

Позже причиной выхода из строя компьютера назвали «обыкновенный глюк» или протонный пробой.