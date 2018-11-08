На МКС восстановили работу компьютера после сбоя
На Международной космической станции (МКС) восстановили работу компьютера, на котором ранее произошел сбой программы.
В 12.04.50 мск рестарт ЦВМ на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена.
— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 ноября 2018 г.
«В 12.04.50 мск рестарт ЦВМ [центрально-вычислительной машины] на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена», — написал в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Ранее стало известно о поломке одного из трех компьютеров управления российским сегментом МКС. Два других компьютера работают в штатном режиме.
Позже причиной выхода из строя компьютера назвали «обыкновенный глюк» или протонный пробой.Промышленность
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