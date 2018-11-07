Причиной поломки компьютера на МКС мог стать «обыкновенный глюк» — СМИ

Причиной выхода из строя одного из трех компьютеров в российском сегменте Международной космической станции (МКС) мог стать «обыкновенный глюк» или протонный пробой.

«Причиной этого сбоя может быть какой-то неучтенный кусок «математики». Компьютер «схватил» и «не сжевал» его. Или так называемый протонный пробой. Большая интегральная схема боится тяжелых частиц. Все же МКС уже довольно долго пребывает в космосе, где много протонов, которые протыкают микросхемы» — рассказал "Известиям" эксперт из «Роскосмоса».



По словам собеседника издания, небольшие проблемы в работе бортовых компьютеров случаются часто, иногда раз в два месяца. В ракетно-космической корпорации «Энергия» заявили, что поломки происходят каждые два года.



Накануне стало известно о поломке одного из трех компьютеров управления российским сегментом МКС. Два других компьютера работают в штатном режиме.