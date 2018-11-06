Вышел из строя один из компьютеров, управляющих российским сегментом МКС

Один из трех компьютеров управления российским сегментом Международной космической станции (МКС) вышел из строя.

«Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле «Звезда». Пока восстановить работу компьютера не удается», — цитирует источника «Интерфакс».

Отмечается, что два других компьютера работают штатно.

Это уже второе ЧП на МКС за полгода. 30 августа на станции произошла утечка воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09».