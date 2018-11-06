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Происшествия

Вышел из строя один из компьютеров, управляющих российским сегментом МКС

15:48, 06.11.2018
Вышел из строя один из компьютеров, управляющих российским сегментом МКС
Фото: pixabay.com

Один из трех компьютеров управления российским сегментом Международной космической станции (МКС) вышел из строя.

«Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле «Звезда». Пока восстановить работу компьютера не удается», — цитирует источника «Интерфакс».

Отмечается, что два других компьютера работают штатно.

Это уже второе ЧП на МКС за полгода. 30 августа на станции произошла утечка воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09».

Происшествия
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