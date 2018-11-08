В каждых третьих мясных консервах высшего сорта, купленных в Татарстане, нашли отклонения

В каждых третьих мясных консервах высшего сорта есть отклонения. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела Государственной инспекции РТ по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей Розалия Арсланова.

В этом году в крупных магазинах были закуплены 17 образцов тушенки из свинины и говядины. В пяти из них были найдены отклонения.

«Речь о мясных консервах высшего сорта. В составе должна быть мышечная ткань, как наиболее ценная, но были жилы, соединительная ткань. К тому же мышечной ткани оказалось меньше, чем заявлено на этикетке. Потенциальной опасности для покупателей это не несет, но вводит в заблуждение», — сообщила она, отметив, что остается вопрос к торговым сетям, которые допускают продукцию до реализации.

Ранее Россельхознадзор снял запрет на животноводческую продукцию пяти предприятий Белоруссии.