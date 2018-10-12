Россельхознадзор снял запрет на животноводческую продукцию пяти предприятий Белоруссии

Россельхознадзор с 12 октября возобновляет поставки животноводческой продукции с пяти предприятий Белоруссии.

Так, ограничения сняты с компании «Молочный мир» (поставки цельномолочной продукции), Вировлянского филиала предприятия «Детскосельский городок» (поставки пастеризованного молока наливом), ГП «Молочный гостинец» (поставки цельномолочной продукции), Минского молочного завода №1 (поставки питьевого молока) и Столбцовского мясоконсервного комбината (поставки говядины).

Решение было принято после переговоров с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем. Затем была проведена сверка представленных Белоруссией материалов с данными по поставкам белорусской продукции, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Напомним, что в июле Россельхознадзор отменил ограничения на поставки молока в таре более 2,5 л со всей территории Белоруссии и утвердил список предприятий, имеющих право на поставки.