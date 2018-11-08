В Удмуртии разработают проект по оздоровлению Воткинского пруда

В Удмуртии проведут предпроектные работы для определения необходимых мер по оздоровлению Воткинского пруда. Минприроды республики заключило соответствующее соглашение с Удмуртским государственным университетом.

«В планы себе поставили с Удмуртским университетом провести предпроектные работы. Все-таки если нам требуется реабилитация данного водохранилища, надо понять, какой вид работ будем выполнять на каких участках, для того чтобы сделать техническое задание для будущего проектирования», — сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.

Глава Минприроды УР также отметил, что восстановление Воткинского водохранилища невозможно без проектно-сметной документации.

Он добавил, что общая стоимость работ по оздоровлению пруда станет известна после предпроектных работ. По его словам, сейчас имеются разные оценки от 2 до 200 млн рублей.

Воткинский пруд расположен в Воткинске, имеет площадь в 1 880 гектаров.