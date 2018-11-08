На сайте СК пропало сообщение о проверке чиновницы из-за растраты 131 млн рублей

На сайте Следственного комитета (СК) России пропала новость о проверке информации о нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи в Свердловской области.

Новость о проверке появилась на фоне скандала из-за слов бывшего директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о финансировании детских проектов. Чиновница заявила, что государство молодежи ничего не должно.

На момент публикации новости при попытке открыть гиперссылку, под которой было опубликовано сообщение о проверке, появляется надпись: «404. Страница не найдена».

Ранее СМИ сообщали, что одна из структур, возглавляемая Глацких, получила в 2018 году 131 млн рублей на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены проходили в бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона.