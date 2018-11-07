Трамп объявил об отставке генпрокурора США

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке генерального прокурора Джеффа Сешнса.



«Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в Министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США», — написал Трамп в Twitter.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

По его словам, постоянная замена будет объявлена позднее. Отмечается, что Трамп многократно критиковал Сешнса за методы управления Министерством юстиции.

Накануне об отставке заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Это связано с обвинениями в недобросовестном расследовании дела о смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля.