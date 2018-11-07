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Трамп объявил об отставке генпрокурора США

23:11, 07.11.2018
Трамп объявил об отставке генпрокурора США
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке генерального прокурора Джеффа Сешнса.

«Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в Министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, постоянная замена будет объявлена позднее. Отмечается, что Трамп многократно критиковал Сешнса за методы управления Министерством юстиции.

Накануне об отставке заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Это связано с обвинениями в недобросовестном расследовании дела о смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля.

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