Россия пыталась вмешаться в выборы в США с помощью стартапов — СМИ

Россия пыталась вмешаться в американские выборы осуществляется с использованием механизмов, созданных в рамках частных экономических проектов в США.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg, речь, в частности, идет о стартапе IFTTT Inc., который сделал возможным одновременное распространение одинаковых сообщений в нескольких соцсетях. Это подтверждают данные, обнародованные руководством Twitter.

Подобные действия в основном относятся к 2017 году, а также к первой половине этого года. По словам соучредителя IFTTT Inc. Линдена Тиббетса, в стартапе «проводят активную работу и рассматривают данные, полученные от Twitter, намереваясь свести к минимуму подобные злоупотребления системой».

Накануне Минюст США обвинил гражданку РФ в организации попыток вмешательства в американские промежуточные выборы в Конгресс США 2018 года.

Предполагается, что женщина работала главным бухгалтером в проекте «Лахта», который, по данным американских властей, финансировался компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», а также якобы непосредственно их владельцем Евгением Пригожиным.