Минздрав предложил запретить призывы против прививок

Министерство здравоохранения разработает законопроект по запрету публичных призывов против вакцинации.



«В настоящее время проект федерального закона дорабатывается, поэтому комментарии пока преждевременны», — передает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее главный инфекционист Минздрава заявила, что наказывать нужно врачей, которые не рекомендуют прививать детей. Замдиректора департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава Наталья Костенко отметила, что ведомство уже думает над подобной инициативой.

Отмечается, что рестрикция не должна касаться тех врачей, которые дают отвод от прививки по медицинским показаниям.

Напомним, что Минздрав РФ к 2020 году планирует ввести обязательную прививку против менингита и пневмонии. В данный момент от гемофильной инфекции прививают только тех детей, которые относятся к группе риска.

