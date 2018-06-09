Минздрав планирует ввести обязательную прививку против менингита и пневмонии — СМИ

В Министерстве здравоохранения России заявили о планах расширения Национального календаря профилактических прививок к 2020 году.



Расширение календаря прививок произойдет в том числе за счет включения в него массовой вакцинации детей от гемофильной инфекции. Отмечается, что речь идет о защите от менингита, пневмонии и сепсиса, передают «Известия».

В данный момент от гемофильной инфекции прививают только тех детей, которые относятся к группе риска.

Ранее сообщалось, что Минздрав включит в календарь прививок две вакцины: от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.