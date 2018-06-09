Минздрав планирует ввести обязательную прививку против менингита и пневмонии — СМИ
В Министерстве здравоохранения России заявили о планах расширения Национального календаря профилактических прививок к 2020 году.
Расширение календаря прививок произойдет в том числе за счет включения в него массовой вакцинации детей от гемофильной инфекции. Отмечается, что речь идет о защите от менингита, пневмонии и сепсиса, передают «Известия».
В данный момент от гемофильной инфекции прививают только тех детей, которые относятся к группе риска.
Ранее сообщалось, что Минздрав включит в календарь прививок две вакцины: от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.ОбществоМедицина
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