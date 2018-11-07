Татарстан занял 4-е место в рейтинге ОНФ по эффективности ликвидации свалок

Татарстан занял 4-е место в рейтинге регионов по эффективности ликвидации незаконных свалок, составленном Общероссийским народным фронтом.

Как сообщается на сайте ОНФ, в регионе ликвидировали 716 свалок из 799.

В лидерах рейтинга также находятся Томская область (593 из 677), Адыгея (95 из 108), Белгородская область (101 из 116), Тульская область (469 из 585) и т. д.

В числе худших в том числе присутствует Самарская область (291 из 801).

Рейтинг основан на данных ресурса «Интерактивная карта свалок». Причем учитывались только те регионы, где количество обращений по поводу незаконных свалок превысило сотню.



Ранее сообщалось, что Казань заняла 1-е место среди российских городов-миллионников по количеству выявленных и устраненных незаконных свалок.

В Казани всего поступило 337 жалоб. В 290 случаях проблема была решена. За это город получил оценку «отлично».