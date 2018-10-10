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Казань стала лидером среди российских городов-миллионников по устранению свалок

12:23, 10.10.2018
Казань стала лидером среди российских городов-миллионников по устранению свалок
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань заняла первое место среди российских городов-миллионников по количеству выявленных и устраненных незаконных свалок в рейтинге Общероссийского народного фронта.

В Казани всего поступило 337 жалоб. В 290 случаях проблема была решена. За это город получил оценку «отлично».

Вторым стал Новосибирск (64 убранных свалки из 85). Те города, что оказались ниже Казани и Новосибирска, были оценены на «удовлетворительно».

Далее идут Воронеж, Пермь, Красноярск, Москва, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар. В число аутсайдеров попали Екатеринбург и Челябинск с минимальным количеством положительных решений по поступившим жалобам, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Рейтинг Общероссийского народного фронта составлен на основе «Интерактивной карты свалок», а также сведений о принятых властями мерах в ответ на жалобы горожан.

Напомним, что в июле Нижнекамск и Бугульма возглавили рейтинг городов России по эффективности борьбы со свалками.

Общество Татарстан
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