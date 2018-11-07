В конкурсе на разработку концепции экорайона в Казани победил консорциум Knight Frank

В Казанской ратуше объявили победителя открытого международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана экорайона на территории Кировского района Казани.

Жюри отдало первое место российского-британско-французскому консорциуму Knight Frank, передает корреспондент «Реального времени».



Втрое место досталось консорциуму Asadov and partners, а третье — Buromoscow.

В итоговом заседании конкурсной комиссии по выбору победителей конкурса принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что при организации конкурса стояла задача наиболее качественного и эффективного освоения территории.

«Данный участок является важной частью города. Необходимо создать современную комфортную территорию для жизни наших граждан, отвечающую всем необходимым требованиям. Нужно максимально сохранить имеющийся природный ландшафт. Это уникальное место», — сказал он.

Всего для участия в конкурсе зарегистрировалось 122 участника из 20 стран. На рассмотрение жюри были представлены 47 конкурсных заявок, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, новый жилой микрорайон должен появиться на территории бывшей 43-й артиллерийской базы. Подробности — в материале «Реального времени».