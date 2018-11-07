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Раскрыты зарплаты «Автомобилиста»: Да Коста, Коварж и Доус получают 412 миллионов на троих

16:00, 07.11.2018
Раскрыты зарплаты «Автомобилиста»: Да Коста, Коварж и Доус получают 412 миллионов на троих
Фото: hc-avto.ru

Спортивное издание «Спорт Экспресс», получившее в распоряжение зарплатную ведомость нынешнего лидера КХЛ, екатеринбургского «Автомобилиста» раскрыло суммы зарплат лидеров команды.

Суммы представлены в виде оклада плюс бонусы.

В тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов вошли форвард Найджел Доус — у него 190 миллионов рублей (150+40), голкипер Якуб Коварж — 116 млн (56+60) и нападающий Стефан Да Коста — 106 млн (60+46).

Дэн Секстон: 102 миллиона рублей (80 млн оклад + 22 млн бонусы)

Егор Миловзоров: 70 млн (41 млн + 29 млн)

Франсис Паре: 62 млн (40 млн +22 млн)

Станислав Егоршев: 61 млн (50 млн + 11 млн)

Никита Трямкин: 59 млн (48 млн + 11 млн)

Кирилл Лямин: 55 млн (42 млн + 13 млн)

Александр Кучерявенко: 55 млн (40 млн + 15 млн)

Илья Крикунов: 50 млн (35 млн + 15 млн)

Георгий Белоусов: 48 млн (35 млн + 13 млн)

Георгий Мишарин: 46 млн (30 млн + 16 млн)

Евгений Чесалин: 40 млн (26 млн + 14 млн)

Анатолий Голышев: 40 млн (20 млн + 20 млн)

Михаил Мамкин: 37 млн (30 млн + 7 млн)

Денис Бодров: 34 млн (20 млн + 14 млн)

Алексей Василевский: 32 млн (26 млн + 6 млн)

Вячеслав Литовченко: 24 млн (15 млн + 9 млн)

Ефим Гуркин: 19 млн (13 млн + 6 млн)

Зарплатный бюджет «Автомобилиста» — 1 330 000 000 рублей.

СпортХоккей
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