Раскрыты зарплаты «Автомобилиста»: Да Коста, Коварж и Доус получают 412 миллионов на троих
Спортивное издание «Спорт Экспресс», получившее в распоряжение зарплатную ведомость нынешнего лидера КХЛ, екатеринбургского «Автомобилиста» раскрыло суммы зарплат лидеров команды.
Суммы представлены в виде оклада плюс бонусы.
В тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов вошли форвард Найджел Доус — у него 190 миллионов рублей (150+40), голкипер Якуб Коварж — 116 млн (56+60) и нападающий Стефан Да Коста — 106 млн (60+46).
Дэн Секстон: 102 миллиона рублей (80 млн оклад + 22 млн бонусы)
Егор Миловзоров: 70 млн (41 млн + 29 млн)
Франсис Паре: 62 млн (40 млн +22 млн)
Станислав Егоршев: 61 млн (50 млн + 11 млн)
Никита Трямкин: 59 млн (48 млн + 11 млн)
Кирилл Лямин: 55 млн (42 млн + 13 млн)
Александр Кучерявенко: 55 млн (40 млн + 15 млн)
Илья Крикунов: 50 млн (35 млн + 15 млн)
Георгий Белоусов: 48 млн (35 млн + 13 млн)
Георгий Мишарин: 46 млн (30 млн + 16 млн)
Евгений Чесалин: 40 млн (26 млн + 14 млн)
Анатолий Голышев: 40 млн (20 млн + 20 млн)
Михаил Мамкин: 37 млн (30 млн + 7 млн)
Денис Бодров: 34 млн (20 млн + 14 млн)
Алексей Василевский: 32 млн (26 млн + 6 млн)
Вячеслав Литовченко: 24 млн (15 млн + 9 млн)
Ефим Гуркин: 19 млн (13 млн + 6 млн)
Зарплатный бюджет «Автомобилиста» — 1 330 000 000 рублей.
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