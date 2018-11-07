Россия может закрыть экспорт древесины в Китай

Россия может временно запретить экспорт древесины в Китай.

«Китай — это основной рынок, куда вывозится древесина. Я министру [КНР] просто сказал одну простую вещь. По тому настроению президента [России] и председателя правительства, если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины», — заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин во время правительственного часа в Совете Федерации.

Он также предложил Китаю построить в России 1020 семеноводческих комплексов для восстановления лесов, пишет «РИА Новости».

Напомним, что летом этого года в России приняли закон об обязательном восстановлении вырубленных лесов.