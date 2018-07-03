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В России приняли закон об обязательном восстановлении вырубленных лесов

12:29, 03.07.2018 1
В России приняли закон об обязательном восстановлении вырубленных лесов
Фото: mil.ru

Депутаты Госдумы РФ сегодня приняли в третьем, окончательном чтении закон об обязательном восстановлении вырубленных лесов. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

Согласно закону, посадить лес необходимо именно в том субъекте РФ, где он был вырублен. Сделать это нужно не позже, чем через год в том объеме, в котором насаждения были уничтожены.

Обязанность по восстановлению лесов не будет распространяться на тех, кто использует их для эксплуатации линейных объектов, геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых.

«Этот закон позволит нам сохранить природные богатства России. Мы установили принцип обязательности лесовосстановления для всех видов экономической деятельности, и такое понятие, как «безвозвратные потери леса», уйдет в прошлое», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее «Реальное время» писало, что на восстановление городского леса «Лебяжье» направят 6,9 млн рублей из бюджета Казани.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 июля
    вот китайцам радость - засадить вырубки за Байкалом - площадью с Гренландию...
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