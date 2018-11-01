Украинский чиновник выступил с картой с российским Крымом

Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время выступления в офисе European Business Association продемонстрировал карту с Крымом в составе России.

На карте регион обозначен красным цветом, как и РФ.

Під час круглого столу в офісі European Business Assotiation глава Укртрансбезопасності Ноняк показав карту з «російським» Кримом.

Що характерно. це не німецьке або австрійське видавництво зробило — а український чиновник високого рангу pic.twitter.com/rdFjSIBvjJ

— Український форпост (@Sergiy_Petrenko) 31 октября 2018 г.

Подчеркивается, что никто из присутствующих в зале не отреагировал на такую карту.

Ранее сообщалось, что в России могут обязать обозначать Крым внутри границ Российской Федерации на всей картографической продукции, выпускаемой в России.

