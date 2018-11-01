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Украинский чиновник выступил с картой с российским Крымом

02:32, 01.11.2018
Украинский чиновник выступил с картой с российским Крымом
Фото: ru.wikipedia.org/NoviSadGrad

Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время выступления в офисе European Business Association продемонстрировал карту с Крымом в составе России.

На карте регион обозначен красным цветом, как и РФ.

Подчеркивается, что никто из присутствующих в зале не отреагировал на такую карту.

Ранее сообщалось, что в России могут обязать обозначать Крым внутри границ Российской Федерации на всей картографической продукции, выпускаемой в России.

Общество
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