Украинский чиновник выступил с картой с российским Крымом
Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время выступления в офисе European Business Association продемонстрировал карту с Крымом в составе России.
На карте регион обозначен красным цветом, как и РФ.
Під час круглого столу в офісі European Business Assotiation глава Укртрансбезопасності Ноняк показав карту з «російським» Кримом.
Що характерно. це не німецьке або австрійське видавництво зробило — а український чиновник високого рангу pic.twitter.com/rdFjSIBvjJ
— Український форпост (@Sergiy_Petrenko) 31 октября 2018 г.
Подчеркивается, что никто из присутствующих в зале не отреагировал на такую карту.
Ранее сообщалось, что в России могут обязать обозначать Крым внутри границ Российской Федерации на всей картографической продукции, выпускаемой в России.
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