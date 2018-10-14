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Минниханов предложил президенту Египта провести в стране заседание Группы «Россия — Исламский мир»

19:28, 14.10.2018
Минниханов предложил президенту Египта провести в стране заседание Группы «Россия — Исламский мир»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

" Целью визита нашей делегации в Каир является изучение новых возможностей экономического сотрудничества в рамках российско-египетских отношений" — рассказал Минниханов и кратко представил экономический и инвестиционный потенциал Республики Татарстан.

Далее он рассказал о деятельности Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир», которую он возглавляет по поручению президента России Владимир Путина. Затем Минниханов попросил Ас-Сиси рассмотреть возможность проведения одного из заседаний Группы в Египте, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Египет. Он намерен посетить университет Аль-Азхар и обсудить с его руководством возможности сотрудничества с Болгарской исламской академией.

ОбществоВласть Татарстан
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