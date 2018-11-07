Минниханов вручил сотрудникам ГИБДД ключи от 23 новых служебных автомобилей

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил сотрудникам подразделений ГИБДД МВД по РТ ключи от 23 новых служебных автомобилей.

В торжественной церемонии также приняли участие министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, секретарь Совета Безопасности РТ Айрат Шафигуллин, начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Рустам Минниханов отметил, что благодаря слаженной работе правоохранительной системы в республике наблюдается стабильная обстановка.



Артем Хохорин, в свою очередь, поблагодарил руководство республики, добавив, что оснащенность транспортом сегодня составляет почти 100% по основным службам.



«Строятся и реконструируются наши здания, помещения, райотделы. В ноябре—декабре этого года будут сданы отделы в Лаишевском и Мамадышском районах, Автозаводский отдел г. Набережные Челны. Все это, несомненно, позитивно сказывается на общей оперативной обстановке в республике. Татарстан остается наиболее спокойным и стабильным регионом», — цитирует Хохорина пресс-служба президента РТ.



Напомним, что в конце сентября Рустам Минниханов вручил муниципальным районам республики ключи от 46 новых спецмашин.