Минниханов передал коммунальщикам 46 спецмашин

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил муниципальным районам республики ключи от новых единиц коммунальной техники.



Речь идет о 46 спецмашинах — самосвалы, автогрейдеры и тракторы. По словам Минниханова, коммунальщикам уже передали более 200 единиц техники, а также отремонтировали порядка 80 автомашин КАМАЗ.

«Работа будет продолжена и дальше, чтобы у людей было достойное настроение: вовремя чистились и ремонтировались дороги, оказывался необходимый сервис», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что всего в 2018 году в заявку на закупку специальной и коммунальной техники включено 117 единиц техники, 28 из которых ранее уже предоставили муниципалитетам.



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