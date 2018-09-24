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Минниханов передал коммунальщикам 46 спецмашин

16:41, 24.09.2018 1
Минниханов передал коммунальщикам 46 спецмашин
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил муниципальным районам республики ключи от новых единиц коммунальной техники.

Речь идет о 46 спецмашинах — самосвалы, автогрейдеры и тракторы. По словам Минниханова, коммунальщикам уже передали более 200 единиц техники, а также отремонтировали порядка 80 автомашин КАМАЗ.

«Работа будет продолжена и дальше, чтобы у людей было достойное настроение: вовремя чистились и ремонтировались дороги, оказывался необходимый сервис», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что всего в 2018 году в заявку на закупку специальной и коммунальной техники включено 117 единиц техники, 28 из которых ранее уже предоставили муниципалитетам.

Ранее в Казани прошел тест-драйв новинок КАМАЗа.

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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  • Анонимно 17:47
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