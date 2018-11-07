На чемпионате России по плаванию в Казани Башкирию представят 15 спортсменов

С 7 по 12 ноября во Дворце водных видов спорта Казани пройдет чемпионат России по плаванию на короткой воде. Участниками соревнований станут порядка 900 спортсменов из 61 региона Российской Федерации, среди которых — призеры Олимпийских игр Сергей и Анастасия Фесиковы, Евгений Рылов, Евгений Лагунов, Никита Лобинцев, Михаил Полищук.

Республику Башкортостан представят 15 спортсменов. Возглавляет сборную нашей республики – Мастер спорта международного класса, триумфатор летних юношеских Олимпийских игр-2018 Полина Егорова, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Данный чемпионат России является отборочным соревнованием для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдет 11-16 декабря 2018 года в Ханчжоу (Китай).

