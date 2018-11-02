ФАС: постановление о заморозке цен на топливо подпишут «в кратчайшие сроки»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что постановление правительства, в котором идет речь о разработке и подписании соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин и дизельное топливо, будет подписано в кратчайшие сроки.



«Я думаю, что оно в ближайшее время должно быть подписано. Если не подписано еще, то это сроки кратчайшие. Дмитрий Анатольевич [Медведев] давал соответствующее поручение, так что это вопрос очень короткого времени», — цитирует ТАСС замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

Голомолзин отметил, что компании, участвующие в заморозке цен на топливо, обсудят это в рамках своих корпоративных процедур. Тем не менее нефтяники обязались соблюдать условия соглашения с 1 ноября.

Напомним, 31 октября правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года.

Однако эксперты утверждают, что для потребителя бензин подорожает в любом случае. Подробно — в материале «Реального времени».

