Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 66,4 рубля

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 65,9—66,4 рубля. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

Эксперт отмечает, что информация о намерении Госдепа США ввести второй пакет санкций в отношении России по «делу Скрипалей» негативно скажется на положении российской валюты.

В настоящее время доллар на Московской бирже торгуется за 66,18 рубля.



В прошлую пятницу эксперт прогнозировал курс доллара не выше 66,1 рубля. Это связано с пониженной волатильностью рынка перед встречей между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.