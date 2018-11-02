Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 66,1 рубля

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в диапазоне 65,6—66,1 рублей. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, до подведения итогов встречи между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом рынок взял паузу и торгуется с пониженной волатильностью. Однако длительные выходные могут способствовать повышению спроса на валюту.

В настоящее время доллар на Московской бирже торгуется за 65,75 рубля.



Накануне эксперт прогнозировал курс доллара на уровне 65,75—66,50 рублей.