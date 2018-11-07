Взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ могут передать коллекторам — СМИ

Коллекторские агентства могут начать заниматься взысканием задолженностей россиян по услугам в сфере ЖКХ.

Сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения.

«При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5—10%, на судебной стадии —15—20%», — рассказал руководитель агентского комитета НАПКА Виктор Семендуев.

В ближайшей перспективе планируется увеличить объемы передаваемой просроченной задолженности коллекторским агентствам. При этом взыскание долгов по ЖКХ должно быть урегулировано в рамках 230-ФЗ, пишет «Коммерсант».



По данным минстроя, суммарно долги населения за услуги ЖКХ на сентябрь 2018 года достигли 535 млрд рублей. Эксперты считают, что привлечение коллекторов незначительно увеличит эффективность взыскания, однако может привести к росту социальной напряженности.



Ранее сообщалось, что микрофинансовым организациям, не входящим в реестр Центробанка, будет запрещено требовать долги с россиян. Соответствующий законопроект примут до конца года.