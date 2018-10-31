Нелегальным микрокредиторам запретят взыскивать долги с россиян

Микрофинансовым организациям, не входящим в реестр Центробанка, будет запрещено требовать долги с россиян.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что в законодательстве есть коллизия, которую необходимо устранить: выдавать займы нелицензированным МФО запрещено, а взыскивать средства — нет.



Он добавил, что комитет Госдумы по финрынку готовит соответствующий законопроект, который будет принят до конца года.

В настоящее время нелегальные МФО кредитуют граждан под высокие проценты и привлекают так называемых черных коллекторов. В Центробанке России также отметили, что такие организации не соблюдают установленных законодательством ограничений по полной стоимости займа и по начислению штрафов и пеней, передают «Известия».



По словам экспертов, новый законопроект позволит избавиться от теневого бизнеса и оградить население от мошенников.

Ранее в Банке России сообщили, что по итогам первого полугодия 2018 года число черных кредиторов увеличилось в два раза.