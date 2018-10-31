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ЦБ отозвал лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга

09:16, 31.10.2018
ЦБ отозвал лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга
Фото: cbr.ru

Центробанк с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП, Санкт-Петербург).

Банк использовал рискованную бизнес-модель, в результате чего на его балансе образовался значительный объем проблемных активов. При этом руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий для нормализации деятельности организации, говорится в сообщении регулятора.

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) банка составил более 15,5 млрд рублей.

МБСП является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 116 место в банковской системе России.

Напомним, что в середине октября ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению МБСП и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

ЭкономикаБанки
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