ЦБ отозвал лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга

Центробанк с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП, Санкт-Петербург).



Банк использовал рискованную бизнес-модель, в результате чего на его балансе образовался значительный объем проблемных активов. При этом руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий для нормализации деятельности организации, говорится в сообщении регулятора.



Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) банка составил более 15,5 млрд рублей.



МБСП является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 116 место в банковской системе России.



Напомним, что в середине октября ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению МБСП и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.