Скоростная автодорога Москва – Казань пройдет через шесть районов Татарстана

Скоростная автодорога Москва – Нижний Новгород – Казань в Татарстане пройдет через шесть муниципальных районов Республики Татарстан.

По словам, заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артема Чукина, трасса будет пролегать по территории Кайбицкого, Апастовского, Верхнеуслонского, Камско-Устьинского, Лаишевского и Пестречинского районов, а ее протяженность в пределах республики составит 133 км, передает ИА «Татар-информ».

Концом трассы станет транспортная развязка с автомобильной дорогой Сорочьи Горы – Шали.

Ранее сообщалось, что новая скоростная автомагистраль Москва — Нижний Новгород — Казань будет частью международного транспортного коридора «Запад — Восток».

Ее протяженность составит 726 километров, а расчетная скорость движения машин — 120 км/ч. В конце сентября правительство России одобрило начало строительства трассы.