Правительство одобрило строительство скоростной автодороги Москва — Казань

Правительство России одобрило начало строительства скоростной трассы из Москвы в Казань.

«По железнодорожным проектам целый ряд важнейших, стратегических для нашей страны проектов содержится в комплексном плане. Это и начало строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали в сторону Казани из Москвы, это и проекты, связанные с модернизацией Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей для увеличения пропуска контейнеров более чем в четыре раза и сокращения сроков доставки грузов от восточной границы до западной — до семи дней… Кроме того, в целом одобрено начало работ по скоростной автомобильной дороге Москва — Казань», — сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Он отметил, что проект строительства трассы включен в комплексный план модернизации и развития инфраструктуры.



Как сообщает РБК со ссылкой на Минтранс РТ, новая скоростная автомагистраль Москва — Нижний Новгород — Казань будет частью международного транспортного коридора «Запад — Восток». Ее протяженность составит 726 километров, а расчетная скорость движения машин — 120 км/ч.

Ранее компаниям из «списка Белоусова» предложили инвестировать в ВСМ Москва — Казань.