Кабмин ужесточит контроль за финансированием госкорпораций

Правительство России предлагает изменить механизм докапитализации институтов развития. Законопроект Кабмина, согласно которому деньги будут выдаваться только по мере необходимости, Госдума рассмотрит на следующей неделе.

Институтам развития будут давать не живые деньги, а подписной капитал — по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах, пишут «Ведомости».

Отмечается, что подписной капитал появится для Внешэкономбанка (ВЭБ), Российского экспортного центра и Корпорации малого и среднего бизнеса. При этом законопроект позволяет правительству прибегать к этому механизму для любой госкорпорации, оговаривая предельный размер вклада.

По мнению авторов законопроекта, изменения нужны для оперативного предоставления субсидий.