Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании

Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Азата Шамсуарова Руслана обвинили в изнасиловании.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию и получила медицинское заключение об изнасиловании, пишут «Открытые медиа». Делом занимаются сотрудники Следственного комитета, уточнил адвокат.

Источник РБК в полиции рассказал, что заявление на Шамсуарова подала 23-летняя студентка московского ВУЗа из Ростова-на-Дону, передает РБК со ссылкой на источник.

Руслан Шамсуаров, как сообщает РЕН-ТВ, факт изнасилования отрицает и утверждает, что интимная связь была добровольной, но после девушка «заявила о своем сложном финансовом положении» и потребовала денег.



Напомним, что Руслан Шамсуаров получил скандальную известность после гонок на Mercedes Gelandewagen в мае 2016 года. Он в компании Мары Багдасарян и других знакомых проехал по центру Москвы на скорости 250 км/ч, а затем пытался скрыться от полиции.

Ранее скандал с изнасилованием разгорелся в Башкортостане. В Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Позже они были арестованы.