«Роснефть» из-за слабого рубля перевела в валюту 70% денежных средств

На фоне падения российской валюты во втором и третьем квартале «Роснефть» избавилась от трети вложений в рубли и увеличила долю долларов на балансе практически втрое.

Если на 30 марта «Роснефть» держала в рублях 199 млрд рублей, или две трети от «денежных средств и их эквивалентов», то к 30 сентября эта сумма сократилась до 129 млрд рублей, а доля составила лишь 29,7%, передает finanz.ru со ссылкой на отчет «Роснефти» МСФО.

Отмечается, что доля валюты в денежных резервах компании выросла с 99 млрд рублей (32,5%) до 293 млрд рублей, или 70%.



«Денежные средства на счетах в иностранной валюте представляют собой в основном средства в долларах США», — уточняет «Роснефть» в отчете.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» подписала соглашение по стабилизации на рынке топлива и направила документ в правительство России.