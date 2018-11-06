В Госдуму внесен законопроект об усилении контроля за расходованием средств дольщиков

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к законодательству о долевом строительстве, направленные на усиление контроля целевого использования средств дольщиков.



Согласно законопроекту, размер платежей, подлежащих исполнению по проекту строительства, реализуемому на основании договоров долевого участия, застройщик определяет самостоятельно, следует из распоряжения, опубликованного на сайте Кабмина.

Отмечается, что законопроект корректирует норму о солидарной ответственности лиц за убытки дольщиков, включая бенефициарных владельцев, которые фактически могут определять действия застройщика.

Ранее сообщалось, что резкое ужесточение долевого строительства приведет к увеличению числа обманутых дольщиков к 2024 году почти вдвое. При этом снизятся объемы строительства, предупредил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

