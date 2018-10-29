Титов: число обманутых дольщиков может вырасти вдвое

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что резкое ужесточение долевого строительства приведет к увеличению числа обманутых дольщиков к 2024 году почти вдвое. При этом снизятся объемы строительства.

Застройщики жилья продолжают лоббировать идею отсрочки перехода к новым правилам работы. На этот раз вице-премьер РФ Виталий Мутко обратился в Минстрой и «Дом.РФ» с просьбой учесть данные анализа экспертного центра бизнес-омбудсмена Бориса Титова и Института экономики роста (ИЭР), пишет «Коммерсант».

В анализе приводятся негативные последствия радикального перехода от действующей модели финансирования жилищного строительства, предполагающей участие в процессе дольщиков, на банковское финансирование.

Ранее сообщалось, что дольщикам могут разрешить расторгать договор с обанкротившимся застройщиком.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ограничение системы финансирования жилищного строительства. Нововведение должно усилить защиту прав дольщиков.

