Уфимская «Самрау-УГНТУ» закончила полуфинал Кубка России на втором месте

В Калининграде завершился этап полуфинала Кубка России по волейболу среди женских команд. Уфимская команда «Самрау-УГНТУ» попала в группу с тремя командами Суперлиги — «Динамо» (Москва), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

В первой игре уфимки уступили «Динамо» со счетом 0:3. В следующих матчах команда Владислава Макарова обыграла две команды из Суперлиги. Сначала «Самрау» оказалась сильнее «Ленинградки» — 3:0, а затем в четырех сетах сломила сопротивление «Сахалина», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Уфимки закончили полуфинальный этап на втором месте с шестью очками. На первой строчке расположилось «Динамо» (8 очков), на третьей — «Ленинградка» (4 очка) и на последнем месте «Сахалин», который не набрал очков.

