В Татарстане задержали главарей ячеек «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Сотрудники управления ФСБ России по РТ вместе с МВД и Росгвардией задержали в Татарстане главарей ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

Спецоперации прошли в Азнакаевском и Бугульминском районах республики. Установлено, что деятельность главарей координировали кураторы из-за рубежа.

Помимо вовлечения мусульман в ряды «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» ими велась целенаправленная работа по созданию на территории России сетевой закрытой структуры. Кроме того, члены группировки намеревались пополнить бандформирования, действующие в странах Ближнего Востока, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Татарстан.

По месту жительства задержанных в Татарстане обнаружено много запрещенных пропагандистских материалов, документов, в которых были указания на эмиссаров, и отчеты о проделанной работе, средства связи и электронные носители информации.

Задержанные арестованы, следственные действия продолжаются.



Напомним, что в середине октября Вахитовский суд Казани арестовал лидера российской структуры «Хизб ут-Тахрир» и его помощника в ПФО.