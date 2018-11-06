Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции РТ.

«Наша республика была одним из первых субъектов Российской Федерации, обновивших свои конституционно-уставные документы на изломе эпох, когда процесс перемен в экономическом строе и политической системе нашего общества только начался» — говорится в обращении президента РТ.

Президент РТ также отметил роль Конституции в становлении новой системы общественных отношений, которая основана на на конструктивном межнациональном и межконфессиональном сотрудничестве, сохранении историко-культурного наследия, успешном развитии гражданского общества.



«Опираясь на основной закон республики, мы успешно развиваем современную экономику и социальную сферу, уверенно занимаем позиции одного из регионов-лидеров нашей страны» — подчеркнул Минниханов.



В заключение президент РТ пожелал жителям республики счастья, здоровья и уверенности в завтрашнем дне.

