Новости общества

10:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции РТ

09:26, 06.11.2018 1
Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции РТ
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции РТ.

«Наша республика была одним из первых субъектов Российской Федерации, обновивших свои конституционно-уставные документы на изломе эпох, когда процесс перемен в экономическом строе и политической системе нашего общества только начался» — говорится в обращении президента РТ.

Президент РТ также отметил роль Конституции в становлении новой системы общественных отношений, которая основана на на конструктивном межнациональном и межконфессиональном сотрудничестве, сохранении историко-культурного наследия, успешном развитии гражданского общества.

«Опираясь на основной закон республики, мы успешно развиваем современную экономику и социальную сферу, уверенно занимаем позиции одного из регионов-лидеров нашей страны» — подчеркнул Минниханов.

В заключение президент РТ пожелал жителям республики счастья, здоровья и уверенности в завтрашнем дне.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:31
    Спасибо.
    Всех с Праздником.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты