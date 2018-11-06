«Уфа» может уволить Томарова уже на этой неделе

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Томаров может быть отправлен в отставку уже на этой неделе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что одним из кандидатов на должность является Сергей Юран. 49-летний тренер на данный момент возглавляет подмосковный , который выступает в ПФЛ.

Под руководством Сергея Томарова «Уфа» одержала 2 победы и 5 ничьих в 13 матчах РПЛ и занимает 15-е место в турнирной таблице. Вчера уфимцы проиграли у себя дома самарским «Крыльям Советов» (1:2).