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«Уфа» может уволить Томарова уже на этой неделе

09:22, 06.11.2018
«Уфа» может уволить Томарова уже на этой неделе
Фото: bashinform.ru

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Томаров может быть отправлен в отставку уже на этой неделе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что одним из кандидатов на должность является Сергей Юран. 49-летний тренер на данный момент возглавляет подмосковный «Зоркий», который выступает в ПФЛ.

Под руководством Сергея Томарова «Уфа» одержала 2 победы и 5 ничьих в 13 матчах РПЛ и занимает 15-е место в турнирной таблице. Вчера уфимцы проиграли у себя дома самарским «Крыльям Советов» (1:2).

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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