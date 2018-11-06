Бывший самолет президента Белоруссии выставлен на продажу за $2 млн
Авиакомпания «Белавиа» выставила на продажу самолет Ту-154M, который ранее использовался президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Лукашенко совершал перелеты на Ту-154М в середине 2010-х годов. Самолет был выпущен в 1995 году, в 2012 году Ту-154М заменили на Boeing-767-300ER. В последний раз белорусский лидер летал на Ту-154 в Китай в сентябре 2016 года, передают «Белновости».
Согласно информации, размещенной Минским городским центром недвижимости, торги состоятся 5 декабря.
Начальная цена составляет 4 млн 292,9 тыс. белорусских руб. (чуть более $2 млн).
Ранее сообщалось, что в Ульяновске на продажу выставили самолет Ан-124 «Руслан» за 833,3 млн рублей.ОбществоВласть
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