В Ульяновске выставили на продажу самолет за 833,3 млн рублей
В Ульяновске Центральное агентство залогового имущества выставило на продажу самолет Ан-124 «Руслан». Цена установлена на уровне 833,3 млн рублей.
Согласно объявлению, советский тяжёелый дальний транспортный самолет построен в 1994 году. Состояние воздушного судна оценивается как «среднее».
Ранее житель Перми выставил на продажу самолет Ту-134. Он был оценен в 1,5 млн рублей.
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