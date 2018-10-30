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В Ульяновске выставили на продажу самолет за 833,3 млн рублей

17:31, 30.10.2018
В Ульяновске выставили на продажу самолет за 833,3 млн рублей
Фото: mil.ru

В Ульяновске Центральное агентство залогового имущества выставило на продажу самолет Ан-124 «Руслан». Цена установлена на уровне 833,3 млн рублей.

Согласно объявлению, советский тяжёелый дальний транспортный самолет построен в 1994 году. Состояние воздушного судна оценивается как «среднее».

Ранее житель Перми выставил на продажу самолет Ту-134. Он был оценен в 1,5 млн рублей.


Бизнес
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