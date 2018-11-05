Зинэтула Билялетдинов: «Потапов заслуживает большего»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Торпедо» рассказал, как удалось выиграть, а также ответил на вопрос об Алексее Потапове.

– Неудачно сыграли во втором периоде, допустили ошибки. К счастью, внесли коррективы и третий период провели так, как должны и как хотели.

– Если бы знали, как будет развиваться игра, дали бы отдохнуть Андерю Педану и Данису Зарипову?

– Без вопросов. Конечно, дали бы.

– С чем связана такая игра во втором периоде?

– Соперник очень здорово играл.

– Алексей Потапов – специалист по «Торпедо»?

– Он очень добротный хоккеист, всегда работает и трудится. Он заслуживает большего, — заявил Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Алексей Потапов является воспитанником нижегородского хоккея, в казанский клуб он перешел год назад из «Торпедо». В сегодняшнем матче он отметился заброшенной шайбой.

Напомним, что «Ак Барс» победил в Нижнем Новгороде. Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился в овертайме со счетом 4:3 в пользу казанцев, победную шайбу забросил Артем Лукоянов.

Следующую игру «Ак Барс» проведет дома: 13 ноября сыграет против «Слована» из Братиславы.

