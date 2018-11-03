«Ак Барс» по буллитам проиграл «Нефтехимику»

Казанский «Ак Барс» в серии буллитов уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Ак Барса» отличились Альберт Яруллин (3-я минута), Владимир Ткачев (23-я). У «Нефтехимика» голы реализовали Юусо Пуустинен (34-я), Павел Здунов (37-я). В серии буллитов победный бросок оформил Андрей Нестрашил.

Следующий матч казанцы проведут 5 ноября с нижегородским «Торпедо», «Нефтехимик» в тот же день встретится с «Салаватом Юлаевым».

Ранее «Ак Барс» разгромил «Адмирал» (Владивосток) со счетом 5:1. «Нефтехимик» в последней игре уступил в овертайме московскому «Динамо» со счетом 3:4