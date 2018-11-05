Медведев посоветовал китайцам прочитать Чехова и Толстого

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал жителям Китая прочитать произведения Федора Достоевского, Льва Толстого, Антона Чехова, Ивана Бунина и Александра Куприна.

На онлайн-конференции в Шанхае один из интернет-пользователей с ником «Тихий Дон» попросил главу кабмина РФ посоветовать произведения русской литературы для обязательного прочтения, пишет «РИА Новости».

«Наша литература, русская классическая, действительно, в чем-то уникальна. Трудно назвать одно произведение, которое бы характеризовало все богатство русской литературы. Я бы посоветовал прочитать сам «Тихий Дон», если он его еще не читал. Но, конечно, классическая русская литература занимает особое место в сокровищнице человеческой мысли. Я имею в виду и произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина, Куприна. Любое из произведений до сих пор, на мой взгляд, является не просто актуальными, а представляет собой шедевр развития человеческой мысли», — сказал премьер.

В качестве примеров он привел романы «Война и мир», «Преступление и наказание», а также короткие рассказы Чехова.

Кроме того, по словам Медведева, он иногда читает произведения современной китайской литературы.

Ранее Медведев заявил, что санкции, протекционизм и ограничения стали реальностью современной мировой экономики.