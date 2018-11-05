В Татарстане на три года осудили участника международных террористических организаций

25 октября Камско-Устьинский районный суд приговорил татарстанца к трем годам колонии с ограничением свободы сроком на один год за участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства.

Приговор вступил в силу сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по РТ.

Установлено, что осужденный в 2014 году уехал в Сирию, где в составе международных террористических организаций принимал активное участие в боевых действиях против правительственных сил. Впоследствии, опасаясь за свою жизнь, он покинул зону вооруженного конфликта и скрывался на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки, пытался легализоваться на территории Европейского союза. В январе 2018 года на основании ориентировки российской стороны он был задержан в Греции. 29 августа он был экстрадирован в Россию.

Ранее суд в Татарстане отправил под стражу задержанных накануне предполагаемых участников ячейки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).