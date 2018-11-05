Депутат Рады пригрозил России «украинской оккупацией»

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил России оккупацией и разделением страны.

Как он написал в Facebook, Москву в 1612 году освободили не от польских интервентов, а от украинцев. По его мнению, 4 ноября в России празднуют не День народного единства, а освобождение от оккупации, ставшее возможным по «доброй воле казаков».

«Современная Москва должна ожидать новой украинской оккупации. Мы идем! Вы разбудили нацию воинов, и теперь ее может успокоить только оккупация Московии и разрушение Кремля», — заявил Мосийчук.

Ранее депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины и советник министра внутренних дел Татьяна Черновол призвала взрывать военные склады в России в ответ на «диверсии на украинских складах».