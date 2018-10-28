В МВД Украины призвали взрывать российские военные склады

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины и советник министра внутренних дел Татьяна Черновол призвала взрывать военные склады в России в ответ на «диверсии на украинских складах».

«Знаете, у нас такая беда — в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас», — приводит «РИА Новости» слова Черновол.



При этом она посетовала, что «никакого ответа на диверсии на украинских складах не произошло».

Напомним, на Украине в последнее время участились пожары на арсеналах, при этом в этих инцидентах Киев обвиняет Россию. Последнее ЧП произошло 9 октября на военном складе возле Ични в Черниговской области. СМИ сообщали, что Украина за полтора года потеряла при взрывах на военных складах примерно 40 процентов всего арсенала боеприпасов.