Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре

Глава КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре.



«Россия попросила, чтобы визит прошел до конца текущего года, и ожидает, что это произойдет, — цитирует Yonhap посла Республики Корея в РФ У Юн Гына.

По его словам, Северная Корея уже оценивает время и место, а также повестку переговоров.

Ранее в Кремле заявили, что Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию. Сроки приезда лидера КНДР обсуждаются по дипломатическим каналам.