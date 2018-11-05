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Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре

12:54, 05.11.2018
Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре
Фото: flickr.com

Глава КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре.

«Россия попросила, чтобы визит прошел до конца текущего года, и ожидает, что это произойдет, — цитирует Yonhap посла Республики Корея в РФ У Юн Гына.

По его словам, Северная Корея уже оценивает время и место, а также повестку переговоров.

Ранее в Кремле заявили, что Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию. Сроки приезда лидера КНДР обсуждаются по дипломатическим каналам.

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