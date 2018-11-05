В Индонезии рассказали об обстоятельствах крушения лайнера Lion Air

Потерпевший крушение Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air разрушился от удара о поверхность моря.

По словам руководителя Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно, об этом свидетельствуют обломки небольшого размера.

«Такие повреждения бывают у самолета, когда он вступает в контакт с водой, а не взрывается в воздухе. В случае взрыва обломки больше по размеру»,— цитирует его Detik.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX потерпел крушение в районе побережья острова Ява. Всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Отметим, что ранее спасатели подняли черный ящик разбившегося в Индонезии самолета.