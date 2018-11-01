Новости происшествий

08:32 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Спасатели подняли черный ящик разбившегося в Индонезии самолета

07:46, 01.11.2018
Спасатели подняли черный ящик разбившегося в Индонезии самолета
Фото: скриншот видео youtube.com

Спасатели подняли на поверхность бортовой самописец самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение после вылета из аэропорта Джакарты.

По информации The Jakarta Post, черный ящик был обнаружен на глубине 30 метров.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX потерпел крушение в районе побережья острова Ява. Всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Во время предыдущего полета самолет имел техническую проблему, которая, по заверениям исполнительного директора авиакомпании Эдварда Сираита, была решена.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты