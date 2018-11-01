Спасатели подняли черный ящик разбившегося в Индонезии самолета

Спасатели подняли на поверхность бортовой самописец самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение после вылета из аэропорта Джакарты.



По информации The Jakarta Post, черный ящик был обнаружен на глубине 30 метров.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX потерпел крушение в районе побережья острова Ява. Всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Во время предыдущего полета самолет имел техническую проблему, которая, по заверениям исполнительного директора авиакомпании Эдварда Сираита, была решена.